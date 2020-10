Die Seuchenbekämpfungspläne, die in enger Abstimmung mit den Behörden gegen das grassierende Corona-Virus für den Liftbetrieb im Winter erstellt wurden, liegen fertig in der Schublade. Die HiWu-Liftgesellschaft machte am Sonntag in ihrem Schneeloch am Hochkar über Göstling/Ybbs die Probe aufs Exempel. Bereits an der Mautstelle im Tal wurden 500 Gratis-Liftkarten an die Skifahrer verteilt, die sich dann oben auf mehr als 1200 Meter Seehöhe mustergültig verhielten.