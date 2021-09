TDZ Ennstal: Fensterbänke statt Kuschel-Luchse

Noch gibt’s im Souvenirladen des Nationalparks Stoffluchse mit ihren typischen Pinselohren zu kaufen. Nach der Landtagswahl sollen die Plüschtiere aber in Kisten verpackt werden, weil der Nationalpark Kalkalpen sein Besucherzentrum in dem futuristischen Holzschiff in Reichraming neben jenem im ebenfalls aus Holz erbauten Verwaltungsgebäude in Molln zusperren wird.