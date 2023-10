Suche nach einem Landarzt: Gemeinde Losenstein setzt sogar Headhunter ein

Ein Landarzt, der sich in der Ennstalgemeinde mit einer Allgemeinpraxis niederlässt, kann sich eines vollen Wartezimmers in seiner Ordination gewiss sein. Es wird dringend einer gesucht. 480 Patienten – das sind 29 Prozent der Losensteiner Bevölkerung – haben eine Petition der Ortsgruppe des Pensionistenverbandes (PV) unterschrieben und darin gefordert, dass die Planstelle des Gemeindearztes Heinrich Josef Kieweg umgehend nachbesetzt wird, der Ende September in den Ruhestand trat.