Studie für die Schublade um 30.000 Euro Honorar

2500 Firmengründer, Investoren und Business Angels drängen sich beim "Pioneers Festival", das der Kärntner Andreas Tschas alljährlich im Sommer in der Wiener Hofburg für Start-up-Unternehmen veranstaltet. Der Mann ist weltweit in der Gründerszene vernetzt, weshalb ihn der Haager Stadtrat 2017 mit einer Analyse der Jobchancen in Zukunftsbranchen in Stadt Haag und Umgebung beauftragte.

Drei Jahre sind ins Land gezogen, und Josef Staudinger, Stadtrat der Bürgerliste "Für Haag", wüsste nicht, dass die Firma "Pioneers JFDI GmbH" jemals nach der Überweisung des vereinbarten Honorars von 30.000 Euro geliefert hätte. Staudinger stellte eine Anfrage an Bürgermeister Lukas Michlmayr (VP) und erhielt die Antwort, dass sehr wohl eine Analyse geschrieben und zugesandt worden sei. Stadtchef Michlmayr räumte aber ein, dass aus Termin- und Kostengründen auf eine Präsentation in der Mostviertelhalle verzichtet worden war. Für Staudinger ist bei dem Auftrag für die Stadt außer Spesen nichts gewesen: "Die Firma JFDI GmbH wurde am 19.11.2019 aus dem Firmenbuch gelöscht und mit der Firma startup300 AG verschmolzen. Inwieweit diese als übernehmende Gesellschaft haftbar gemacht werden kann, ist abzuklären." Michlmayr erklärte dazu, dass über die Vermittlung der Autoren allein drei Betriebsansiedlungen geglückt seien.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at