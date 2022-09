Gaskunden in Steyr können von diesen Preisen nur träumen: Am Mittwoch verkündete die Linz AG, ab 1. Oktober den Arbeitspreis für Bestandskunden um 3,5 Cent auf 7,42 Cent je Kilowattstunde (kWh) sowie den Energie-Grundpreis von 32 auf 33,09 Euro pro Jahr anzuheben. Für einen Durchschnittshaushalt mit 15.000 kWh Gasverbrauch werde dies in Linz eine Erhöhung um rund 44 Euro im Monat bedeuten.