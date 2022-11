"Warum wurde ich in Steyr geboren?" Antworten auf die Fragen, wieso in der Geburtsurkunde von Yolande Rouchetel Pioger als Geburtsort Steyr angegeben wurde, wieso ihre Mutter Andrée Couchard Rouchetel in Österreich war und was sich hinter der Bezeichnung "Lager 80" verbirgt. All das suchte die am 17. Jänner 1945 geborene Yolande Rouchetel Pioger kürzlich gemeinsam mit ihrer Tochter Anne-Laure Pioger bei einem Besuch.