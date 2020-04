„Wir stecken den Kopf nicht in den Sand“, sagt Dominik Hrinkow, Manager des Steyrer Continental-Profiradteams: „Irgendwann wird es weitergehen, bis dahin finden wir Wege, um Rennen zu bestreiten.“ In der aktuellen Situation sei der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Schon von Beginn an unterstützt das Hrinkow-Team die Initiative des ÖRV und geht als Vorbild dem Indoor-Radsport nach. Nun nehmen die Steyrer auch an offiziellen E-Sport-Rennen auf