Aus Sicherheitsgründen ist der jüdische Friedhof in Steyr abgeschlossen und nur im Rahmen einer Führung zugänglich. Eine dauerhafte Aufsicht während der gesamten Landesausstellung konnte aus finanziellen Gründen nicht realisiert werden. Um den Besuchern trotzdem einen Eindruck vom Inneren des Friedhofes zu vermitteln, gestaltete das Mauthausen Komitee Steyr als eigenen Beitrag zur Landesausstellung an der Außenmauer des Friedhofes drei Stahlplatten, die ihn so sichtbar machen sollen.