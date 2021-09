Es war einmal. Nach meinem ersten Besuch in der Buchhandlung am Stadtplatz trug ich zwei Schätze in meine temporäre Bleibe in Ennsdorf: die Anthologie "Das Y im Namen dieser Stadt" (Hg. Erich Hackl und Till Mairhofer) – ein Steyr-Lesebuch, das mir als Willkommensgeschenk überreicht wurde – sowie Quentin Tarantinos Buch zum Film "Once Upon a Time in Hollywood".