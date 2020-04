Steyrer schoss vor seiner Wohnung: Cobra nahm ihn fest

Ein Anrufer hatte am Mittwoch gegen 19.20 Uhr dem Polizeinotruf gemeldet, dass ein Mann vor seiner Wohnung an der Steinfeldstraße in der Nähe des Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikums mit einer Waffe hantieren würde. Außerdem soll der Mann bereits einen Schuss abgegeben haben.

Daraufhin wurde in der betroffenen Straße ab der Umfahrung Seifentruhe der gesamte Verkehr gesperrt, die Gegend rund um das Haus abgesichert und das Einsatzkommando Cobra alarmiert. Bei dem Beschuldigten soll es sich laut Mitteilung der Polizei um einen 51-jährigen Steyrer handeln. Der offensichtlich stark betrunkene Mann konnte schließlich gegen 21.20 Uhr von Cobra-Beamten in der Wohnung festgenommen werden. Dabei wurde auch eine geladene Schrotflinte sichergestellt.

Gegen den 51-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

