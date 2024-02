Steyrer "Grusel-Bahnhof": Neos fordern Sanierung

In den vergangenen Jahren hat es viele Versuche gegeben, den in die Jahre gekommenen, etwas verluderten Steyrer Bahnhof zumindest in die Gegenwart zu bringen. Doch bisher scheiterten alle Bemühungen: die Initiative von Bürgerforums-Gründerin Michaela Frech mit der Stadt-VP ebenso wie die von mehr als 1000 Steyrern unterzeichnete Online-Petition der Grünen Ruth Pohlhammer oder der zaghafte Versuch von FP-Vize Helmut Zöttl, seinen Parteifreund und Verkehrslandesrat Günther Steinkellner von der