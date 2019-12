Neues Team, neues Büro – unter diesem Motto präsentierten die Grünen Steyr heute in der neuen Parteizentrale am Roten Brunnen ihren Vorstand für die kommenden beiden Jahre bis zur Gemeinderatswahl 2021. Nach dem Rücktritt Kurt Pracks übernahm die in München aufgewachsene Projektmanagerin Julia Greger die Funktion als Bezirkssprecherin, Maria Lindinger ist wie berichtet neue Fraktionssprecherin der Grünen.