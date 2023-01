Steyrer Architekt baut 110 Meter hohen Rathausturm aus Holz in Deutschland

Was die Dimension anbelangt, ist das für den erfahrenen Architekten Gernot Hertl und sein Team eine neue Liga: In einer Arbeitsgemeinschaft mit den Wiener Planern von "AllesWirdGut" (AWG) und weiteren Partnern gewann man zunächst den Architektenwettbewerb für das neue Technische Rathaus in Düsseldorf. Kürzlich kam auch grünes Licht in einem eigenen Vergabeverfahren für die Ausführung von den Verantwortlichen aus der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens mit 620.000 Einwohnern.