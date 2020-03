Das Steyrer Altstoff-Sammelzentrum (ASZ) an der Ennser Straße am Tabor bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die beiden Hauptgründe dafpr lauten: Erstens soll die Ausgangs-Beschränkung berücksichtigt werden und zweitens ist der Container-Bereich so beschaffen, dass der notwendige Sicherheits-Abstand zwischen Personen nicht immer eingehalten werden kann.