Steyr feiert Anton Bruckner: Startschuss im Stadtmuseum und im Mesnerhaus

Ausstellungsinitiator und -kurator Wolfgang Hack an jenem Flügel im ersten Stock der Ausstellung im Mesnerhaus, an dem Anton Bruckner seine achte und neunte Symphonie komponiert hat.

Zwanzig Sommer verbrachte Anton Bruckner ab dem Jahr 1875 durchgehend in Steyr. Möglich gemacht wurde dies dem großen Komponisten auch dank des "Steyrer Consortiums", das ihm ab 1890 jährlich 1000 Gulden bezahlte, damit er von den mühevollen Reisen zu seiner Unterrichtstätigkeit am Wiener Konservatorium absehen und sich ganz dem Komponieren widmen konnte. Den Großteil seiner 8. und 9. Symphonie schrieb Bruckner von 1886 bis 1894 in Steyr. Dabei wohnte er im Pfarrhof der Stadtpfarrkirche.