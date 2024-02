Starker Auftritt in Grün schon vor dem ersten Rennen

Die zwölf Profifahrer auf der Bühne haben fast alle eine Topvorbereitung in den Beinen und brennen auf die neue Saison. Rund 200 radsportbegeisterte Gäste kamen zur offiziellen Teampräsentation. Von ÖRV-Präsident Harald Mayer bis Sportstadtrat Christian Baumgarten, von Steyrs Raiffeisen-Vorstandsvorsitzendem Andreas Schmidbauer bis zum dreifachen ehemaligen Weltmeister Roland Königshofer – sie alle zollten Vater und Sohn Alexander und Dominik Hrinkow Anerkennung dafür, was die beiden in