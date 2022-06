Stadtfest: Steyr hat das Feiern nicht verlernt

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt: Beim Haupt-Act des Eröffnungsabends des Steyrer Stadtfestes am Freitagabend war das ein Glücksfall. Just zu dem Zeitpunkt, an dem Bürgermeister Markus Vogl (SP) auf der Hauptbühne vor dem Rathaus das "Steyrer Stadtfest 2022" für eröffnet erklären sollte, gab der Wetterdienst eine Warnung vor einem Gewitter und heftigem Regen aus. Aber erst nachdem die erstklassige Gipsy-Swing-Kapelle "Gewürztraminer" ihre Musikinstrumente wieder in die Koffer einpackte, begann es zu tröpfeln und dann zu schütten.

Die Pfarrwenger Schuhplattler ließen ihr Publikum auch ein „Muas“ kosten. Bild: feh

Nicht gerade wie am Schnürchen verlief der Auftakt des mit dem Stadtfest assoziierten Grünland Festivals im Schlosspark. Weil die Hauptband "Catastrophe and Cure" wegen einer Corona-Erkrankung absagen musste, hatten die Ehrenamtlichen des Kulturvereines beständig das Handy am Ohr. Und schafften in letzter Minute mehr als nur Ersatz: Das Pop-Duo "Anger", Julian Angerer und Nora Pider aus Brixen in Südtirol, die in Wien leben, packten ihr Equipment in den Kofferraum und fuhren flugs nach Steyr. "Mir sein ja die Berg gwöhnt", sagte Julian bei seiner Begrüßung, "aber wia ma da in Steyr einfahrn, hab I mir denkt, fuck, is da schean!" Einfach angenehm zum Zuhören waren dann die Musiknummern der beiden, die nicht von ungefähr beim Amadeus 2020 mit dem FM4-Award ausgezeichnet wurden.

Familienspaß am Stadtplatz: Da staunten die Kinder aber beim Zauberer. Bild: feh

Entspannend wie noch nie zuvor war dann das gesamte Stadtfest. 2000 Besucher bei den "Gewürztraminern" am Freitagabend und noch mal so viele Leute zeitgleich am Grünland Festival waren keine Menschenaufläufe. Aber die wollten Kulturstadträtin Katrin Auer (SP) und Kulturamtsleiter Hansjörg Rangger auch gar nicht. Mit neuen Spielstätten wie dem Vorplatz des Innerberger Stadels mit Rollrasenbelag oder der Badegasse wurde das Stadtfest räumlich erweitert.

Hula-Tanz aus Hawaii zu österreichischer Blasmusik: Doch, das geht! Bild: feh

Ein Stück wurde das Stadtfest auch familienfreundlicher, weil das Vereinsleben nicht nur an den Verköstigungsständen und Getränkebuden präsentiert wurde. Es hat sich herumgesprochen, dass auch die Konsumation von Limonade und Soft-Drinks die Kassen für die Tätigkeit der Ehrenamtlichen füllt. Franz Neuhauser, Notfallsanitäter und Urgestein des Roten Kreuzes, hatte am Eröffnungstag nur eine Patientin im Zelt zu versorgen. Der Frau wurden auf dem Feldbett die Beine hochgelagert und ein Becher Cola gereicht, dann ging es ihr nach ihrem Kreislaufkollaps wieder gut. Samstag war sie schon wieder am Fest.