"Natur im Garten" widmet sich heuer ganz besonders den Wiesen mit ihren Blüten. Am Wochenmarkt verteilte Stadtgärtner Jan Michael Fabian Samensackerl. Die Verteilung diente der Vorbereitung eines besonderen Datums in Niederösterreich: Am 18. April findet der "Blühwiesensonntag" statt. Mit dieser Aktion soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig Blüten als Nahrungsquelle für Nützlinge sind. "In unserer Stadt wächst, grünt und blüht es an allen Ecken und Enden.