SPÖ streicht die bundesweit einzige Maifeier in Steyr

Die Corona-Pandemie hatte man natürlich im Auge und an einem Sicherheitskonzept gebastelt, damit der einzige Maiaufmarsch der SPÖ in ganz Österreich nicht zum Infektionsherd werde. Nur 400 Genossen hätten sich bei der Kundgebung der oö. Sozialdemokraten zum 1. Mai auf dem Steyrer Stadtplatz getroffen, mit Elefantenbaby-Abstand und FFP2-Maske, versteht sich, und aufgeteilt in vier Sektoren, damit keine Menschenansammlung zustande komme.