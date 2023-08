Spengler René Krumphuber will auch bei EuroSkills hoch hinaus

Als Staatsmeister der Spengler fährt der Pettenbacher René Krumphuber im österreichischen Nationalteam zur Berufs-EM "EuroSkills" von 5. bis 9. September nach Danzig und will dort nicht nur Blech holen. "Mein persönliches Ziel ist es, am ,Tag X‘ meine bestmögliche Leistung abzurufen", sagt der Mitarbeiter der Strasser Dach GmbH in Eberstalzell und träumt natürlich davon, dass nach dem Bewerb Edelmetall um seinen Hals baumelt.