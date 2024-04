Spatenstich im Stadtteil Tabor: Projekt "Unsereins" holt Menschen in die Mitte

Das Wort "Vorzeigeprojekt" wurde gestern beim Spatenstich im Stadtteil Tabor beinahe überstrapaziert, doch in diesem Fall ist es berechtigt: Nach jahrelangen Verhandlungen entsteht am Tabor ein inklusiver Stadtteil mit gefördertem Wohnraum für vier unterschiedliche Bewohnergruppen – wohlgemerkt mitten in Steyr, auf einem Premium-Grundstück der Stadt.