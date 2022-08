Rainer Kepplinger, diesjähriger Sieger der OÖ. Rundfahrt, und seine Mannschaftskollegen des Hrinkow Advarics Teams freuen sich auf das Heimspiel in der Steyrer Innenstadt. Am kommenden Sonntag starten ab 18.15 Uhr etwa 40 Athleten erstmals auf Straßenrädern in ein völlig neues Rennen. Im Kriteriumsmodus müssen 50 Runden zu je einem Kilometer absolviert werden. "Wir sind in voller Mannschaftsstärke vertreten und auch die Konkurrenz aus der Rad-Bundesliga hat namhaft genannt", sagt Veranstalter