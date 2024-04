SP schäumt über "unheilige Allianz": Misstrauensantrag sei Gradmesser für Grüne

Bei der Bürgermeister-Stichwahl am 10. Oktober 2021 hatte sich Vera Pramberger (SP) mit 966 zu 963 Stimmen knapp gegen Alexander Hauser (VP) durchgesetzt. Kommt es heuer zu einer Neuauflage dieses Duells?

Es sei eine "unheilige Allianz aus VP, FP und Grünen", die versuche, die direkt gewählte Bürgermeisterin Vera Pramberger (SP) in Kirchdorf "mit fadenscheinigen Argumenten via Misstrauensantrag zu stürzen". SP-Landesgeschäftsführer Florian Koppler schäumt ob des am Freitag eingebrachten Antrags aller 17 Gemeinderäte dieser drei Parteien.

Greifbar war dieses Misstrauen seit längerem gewesen, dass sich die drei Parteien nun aber auf einen Antrag einigen konnten, dürfte die SP dennoch überrascht und am falschen Fuß erwischt haben.

"Offensichtlich soll in einer Koalition von VP, FP und Grünen ein VP-Mann installiert werden", sagt Koppler. Das direkte Vertrauen der Kirchdorfer für Bürgermeisterin Pramberger werde von dieser Allianz genauso zur Seite gewischt, wie der Anstand der Grünen. Diese grenze sich auf Landes- und Bundesebene zwar von der FP ab, mache aber immer, wenn es darauf ankommt, gemeinsame Sache mit der Kickl-FP. Er fordere eine Ende dieses durchschaubaren Machtspiels. "Für die Kaineder-Grünen wird Kirchdorf der Lackmustest, ob die grünen Dämme gegenüber Kickl-FP gebrochen sind", sagt Koppler.

Der Gemeinderat muss sich nun in seiner nächsten Sitzung mit dem Antrag befassen. Wird Pramberger dabei das Misstrauen ausgesprochen - dafür ist das Votum von 16 Gemeinderäten nötig -, kommt es innerhalb von sechs bis zwölf Wochen zu einer Volksabstimmung. Sprechen sich die Kirchdorfer dabei ebenfalls mehrheitlich gegen die amtierende Stadtchefin aus, kommt es noch heuer zu einer Bürgermeister-Neuwahl in der Bezirkshauptstadt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner