Sohn kam mit Herzfehler auf die Welt: Ein Kinderbuch als Dank für die Ärzte

"Man kann sich nicht vorbereiten auf das, was da kommt", sagt Olivia Neubauer. Luis, so der Name ihres Sohnes, hat vor eineinhalb Jahren das Licht der Welt erblickt. Mit ihm "gekommen" ist allerdings auch ein sehr komplexer Herzfehler. "Für uns war es ein Schock, als das bei einem Organscreening während der Schwangerschaft entdeckt wurde", sagt die gebürtige Sierningerin, die einen großen Teil ihrer Jugend in Steyr verbracht hat.