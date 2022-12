Es ist eine Frage, die in den vergangenen Monaten nicht nur Mediziner und Wissenschaftler, sondern so gut wie jeden beschäftigt hat: "Wie sicher vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bin ich in einer Wohnung, einem Büro, einem Klassenzimmer?" Und wie lässt sich das Risiko einer Ansteckung minimieren? Denn dass Aerosole bei Corona-Infektionen in Innenräumen eine zentrale Rolle spielen, ist bekannt.