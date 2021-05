„Wir haben in der Vorwärts-Bewegung zu viele Fehler gemacht“, sagte Trainer Andreas Milot nach der 1:3-Niederlage des SK Vorwärts Steyr in Dornbirn. Zur Pause war es nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte auf Augenhöhe 1:0 für die Hausherren gestanden. Doch obwohl die Rot-Weißen punktelos die Heimreise aus dem Ländle antreten mussten, hatten sie zwei zumindest kleine Sieger in ihren Reihen: Benedikt Tober ersetzte an seinem 19.