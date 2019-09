Sierning ruft das Parlament zu Hilfe

Mit 2500 Unterschriften haben die Sierninger klar zum Ausdruck gebracht, dass sie eine Baureststoffdeponie im Herzen ihrer Gemeinde und nur 100 Meter von den ersten Häusern entfernt nicht wollen. Bürgermeister Manfred Kalchmair (SP) sieht auch gar keinen Bedarf für die Schutthalde in einer aufgelassenen Schottergrube: "Im Bezirk Steyr-Land stehen Deponiekapazitäten für Baurestmassen in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung. Rund zwei Drittel der in ganz Oberösterreich vorhandenen Kapazitäten sind in unserem Bezirk. Warum jetzt gerade hier eine weitere Deponie errichtet werden soll, versteht kein Mensch."

Angesucht um die Genehmigung einer Bodenaushub- und Baurestmassendeponie in den Katastralen Sierning und Neuzeug hat die Hasenöhrl GmbH. Für den Entsorger ist das Vergraben von Baumüll bei der Einhaltung aller behördlichen Auflagen ein normales Geschäft ohne irgendwelche Gesundheitsgefährdung und Beeinträchtigung der Nachbarn.

Der Gemeinderat von Sierning bekundete aber eine andere Meinung. Die Mandatare aller Rathausparteien beschlossen einstimmig zwei Resolutionen. In der ersten Beschlussfassung wird die oö. Landesregierung aufgefordert, Hasenöhrl die Betriebsbewilligung der Deponie zu untersagen. Der zweite Appell richtet sich an den österreichischen Nationalrat, ehestmöglich das Abfallwirtschaftsgesetz zu ändern. Dort soll – allein schon wegen der Gefährlichkeit von Asbestablagerungen – festgeschrieben werden, dass derartige Deponien nur noch in 300 Metern Mindestabstand von Siedlungsgebiet errichtet werden dürfen. Dazu soll, bevor eine weitere Deponie genehmigt wird, verpflichtend eine Bedarfsprüfung vorgeschrieben werden.

Der Steyrer SP-Nationalrat Markus Vogl will "unverzüglich" mit seinen Nationalratskollegen aus dem Bezirk Steyr-Land, Johann Singer (VP) und Gerhard Deimek (FP), Kontakt aufnehmen, um sie für eine gemeinsame und überparteiliche Gesetzesinitiative im Parlament zu gewinnen: "Deponien für Problem- und Gefahrenstoffe können nicht nur nach rein wirtschaftlichen Überlegungen errichtet werden." Die Gesetzesänderung soll nach ihren Befürwortern auch für noch laufende Verfahren gelten. "Ich erwarte mir keine Lex Sierning", sagt Kalchmair, "aber das Verfahren kann noch länger dauern."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at