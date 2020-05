Eine dieser Geschichten handelt von Meho Crnkic. Der gebürtige Bosnier lebt seit mittlerweile 27 Jahren in Österreich, hat gemeinsam mit seiner Frau in Windischgarsten und Spital am Pyhrn zwei Cafes und betreibt seit 2016 in seiner alten Heimat in Bihac auch die "Villa Adriana", ein Altenheim für die leidgeprüfte Bevölkerung auf dem Balkan.