Abt Petrus Pilsinger sitzt auf dem alten Steyr-Traktor und tuckert mit der Sämaschine über den Acker. Nicht nur er versteht sich auf den Kartoffelanbau, schon sein Vorgänger Caspar Plautz wusste 1621, wozu die Erdäpfel taugten, die "die Spanier Papas oder Bacaras nennen", wie er in einem Buch über die Mission in "Westindien" schrieb. Zum seit 400 Jahren nachgewiesenen Anbau der Knollen gestalteten die Benediktiner die heurige Jahresausstellung, die am 1. Juni öffnet.