Seit 25 Jahren ein Hort des "grünen Daumens"

Seit einem Vierteljahrhundert gilt der Leitspruch der gastfreundlichen Benediktinerpatres "Kommet und sehet!" nicht nur für die Stiftsgalerie, sondern auch für den Barockgarten des "Vierkanter Gottes", wie das Kloster gemeinhin genannt wird. Zuvor musste der Garten mit viel Erdgeschichte erst einmal gründlich restauriert werden, ehe seine Schmiedeeisentore am 8. April 1996 erstmals wieder für Besucher geöffnet wurden. In den Beeten des Nutzgartens hatten die Mönche immerhin vor 400 Jahren die ersten Kartoffeln im Land gepflanzt. Der "grüne Daumen", mit dem neben ein paar Patres die Bediensteten der Meierei gesegnet sind, wird in vielen Seminaren, Workshops und Vorträgen in einer Gartenakademie des Stiftes weitervermittelt. "Natürlich holen wir uns auch renommierte Referenten ins Haus, die das gärtnerische Handwerk beherrschen", sagt Abt Petrus Pilsinger. Die Benediktiner machen keinen Unterschied, ob sich Einheimische oder Fremde an der Blütenpracht des Rosengartens erfreuen oder im Labyrinth Stille und Ruhe finden. Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer (VP) als Obfrau des Tourismusverbandes Moststraße freut sich, dass der Hofgarten ein Anziehungspunkt für Gäste geworden ist: "Hier ist wirklich ein Highlight für Gartenfreunde und Naturliebhaber entstanden und eine absolute Sehenswürdigkeit im Mostviertel." Auch Altabt Berthold Heigl, unter dessen Führung das Kloster den Garten wieder öffentlich zugänglich machte, zeigte sich darüber glücklich, wozu das Projekt gereift ist: "Die Lebendigkeit bei Gartentagen ist genauso schön wie der Rückzugsort, der immer zur Verfügung steht."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at