Schwechaterhof steht im Internet um1,5 Millionen Euro zum Verkauf

Für den Sierninger Hotelier Reinhold Baumschlager brachten im Sommer die Behördenauflagen das Fass zum Überlaufen. In seinem Frust stellte er den Forsthof zum Verkaufspreis von 6,5 Millionen Euro ins Internet. Wenige Tage später löschte er den Eintrag auf der Plattform wieder. Wolfgang Pötzl, Wirt des Schwechaterhofes in Steyr, tippte die Objektbeschreibung hingegen mit der Absicht von Endgültigkeit in die Tastatur: Der 1865 von der Brauerei Schwechat erbaute Traditionsgasthof, seit 1961 im Familienbesitz, ist jetzt neben einem Makler auch auf einer Internet-Plattform um 1,5 Millionen Euro zu erwerben.

Die Annonce ist Tagesgespräch in Steyr. Ein Einkehrhinweis fehlt in keinem Reiseführer und die Einheimischen hocken bei unzähligen Vereinsversammlungen auf den Bänken. Trotzdem will Wolfgang Pötzl, mittlerweile 52 Jahre alt und ohne Betriebsnachfolger in der Familie, verkaufen. Der Bier-Sommelier und weithin für seinen Rat geschätzte Kenner des Gerstensaftes redet schon lange von seinem Lebenstraum: ein Bier-Beisl mit vielen Zapfhähnen der besten Sorten des Hopfen- und Malzgetränks an der Theke. "Dazu kommt, dass uns Corona einen Dämpfer gegeben hat und jetzt danach die Leute statt zwei Bier nur noch eines trinken." Ein paar Interessenten habe er das Haus bereits zeigen können, berichtet Pötzl. Dabei ist nicht gesagt, dass der Schwechaterhof eine Gastwirtschaft bleibt. Der wunderschöne Gastgarten könnte genauso gut der Parkplatz eines Wohn- oder Bürohauses werden.

Noch aber ist nichts verkauft. Als Hemmschuh beklagt Pötzl den "überbordenden" Denkmalschutz, der ihn auch in seiner Gastwirtschaft behindert habe. In der Stadt haben viele trotz der Hiobsbotschaft Verständnis für Pötzls Entschluss.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer