Was kann einer Schule Besseres passieren, als dass die eigenen Schüler einen Imagefilm über ihre Bildungseinrichtung drehen? Einer Handvoll Jugendlichen am Steyrer BRG Michaelerplatz war es jedenfalls ein Anliegen, ihre Schule hinter der Kamera entsprechend in Szene zu setzen, zahlreiche Oberstufenschüler wirkten vor der Kamera mit.