Im Volksmund würde man von einer gröberen Baustelle sprechen. Die Zellerhütte, Baujahr 1901, am traditionellen Aufstieg zum Warscheneck-Gipfel (2388 m) gelegen, wurde in den vergangenen gut zehn Jahren in Etappen umgebaut, saniert und modernisiert – von der biologischen Kläranlage bis zur neuen Küche.