Großbaustelle am Ennskai. Der Uferbewuchs wurde gerodet, schweres Gerät aufgefahren, ein Steinwall aufgebaut. Mit viel Aufwand muss in diesem Bereich Rathaus und Nachbarhäuser eine Altlast aus der Welt geschafft werden. Wie in den OÖNachrichten berichtet, kontaminiert austretendes Öl den Fluss und die Uferzone. Bereits vor drei Jahren sind einer aufmerksamen Passantin Ölgeruch und Schlieren auf der Wasseroberfläche aufgefallen.