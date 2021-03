Eine Personalentscheidung am Steyrer Magistrat ist jedenfalls ein Quantensprung, in voller Bandbreite, die die Bedeutung des Wortes hat – vom mächtigen Satz im Volksmund bis zum winzigen Hüpfer in der Atomphysik: Martina Kolar-Starzer, derzeit Leiterin des Geschäftsbereiches IV der Bezirksverwaltung – in einem Ministerium würde sie Sektionschefin sein –, wird am 1. Juni als Magistratsdirektorin Kurt Schmidl nachfolgen, der in Pension geht.