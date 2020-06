„Jede Partie auf diesem Niveau ist für unsere Spieler besonders“, sagt Vorwärts-Trainer WIlli Wahlmüller, „es darf jeder stolz darauf sein, in der 2. Bundesliga zu spielen.“ Es ist für viele der rot-weißen Fußballer noch nicht allzu lange her, dass sie in deutlich niedrigeren Spielklassen aktiv waren. Beim Bundesliga-Neustart in Wien dürften sich einige von ihnen jedoch in diese Vergangenheit zurückversetzt gefühlt