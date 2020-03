Rot-Weiß gegen Blau-Weiß: Ein Derby, fast so wie früher

Waren das noch Zeiten, als das Derby Vorwärts gegen Amateure die Steyrer Fans schon Tage vor dem Match beschäftigte. Rot-Weiß gegen Blau-Weiß war einst Stadtgespräch.

Das Thema Blau-Weiß beschäftigt Vorwärts allerdings auch in der 2. Bundesliga: sowohl die Fans, die seit Jahren eine innige Rivalität mit dem Linzer Anhang verbindet, wie auch Spieler und Trainer der Rot-Weißen. Denn gegen Blau-Weiß Linz patzten sich die rot-weißen Steyrer im Herbst ihre sonst blütenweiße West an und kassierten beim 0:1 durch ein Tor in der 86. Minute die bisher einzige Heimniederlage in dieser Saison. Eine Scharte, die der SKV heute ab 19.10 Uhr im Linzer Stadion ausmerzen möchte. Die Elf von Trainer Willi Wahlmüller muss sich gegen die vom Ex-Steyrer Ronnie Brunmayr betreuten Linzer auf einen leidenschaftlichen Kampf einstellen: Denn Blau-Weiß steckt trotz Topkader mitten im Abstiegsstrudel fest, nur zwei Punkte vor Schlusslicht Kapfenberg.

"Für mich ist es unverständlich, warum mein Ex-Verein dort unten steht. Qualitativ gehört die Elf in die obere Tabellenhälfte", sagt Wahlmüller, der Blau-Weiß einst zum Meistertitel in der Regionalliga Mitte geführt hatte: "Es wird ein Match auf Augenhöhe. Wir wollen zumindest einen Punkt, können mit unseren Stärken aber auf der Gugl auch gewinnen."

Doch nicht nur die beiden Trainer haben vor diesem Derby eine Verbindung zum Kontrahenten. Mit Kevin Brandstätter zählt ein Ex-Linzer aktuell zu den Stützen der Rot-Weißen: "Wir haben heuer noch kein Derby gewonnen. Es wäre besonders schön, wenn wir aus Linz drei Punkte mitnehmen."

Das Vorwärts-Tor wird heute zum dritten Mal in Serie Bernhard Staudinger hüten. Die "eiserne Reserve" der Rot-Weißen hat ihre Sache im Frühjahr bisher richtig gut gemacht. Standard-Tormann und Kapitän Reinhard Großalber, der diese Woche mit seinen Schülern auf Skikurs war, wird daher ein weiteres Mal auf der Bank der Rot-Weißen Platz nehmen.

