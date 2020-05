Es war eine tiefgreifende Entscheidung, die der gebürtige Bosnier Meho Crnkic Mitte März für sich und seine Familie traf: Der 48-jährige Gastronom aus Roßleithen, der mit seiner Frau Jasna Popovic (36) in Windischgarsten das Café Cappuccino und in Spital das Art Café betreibt, reiste am 15. März, dem Beginn der Coronakrise, freiwillig nach Bihac in seiner alten Heimat Bosnien, wo er das Altersheim "Villa Adriana" betreibt.