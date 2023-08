Raumordnung ist in Ried im Traunkreis eine heiße Kartoffel

Auf der Baustelle der "Etzi-Group" fuhren die Bagger zu schnell auf. Jetzt will man eine weitere Flächenwidmung.

Maximilian Etzenberger, Kommerzialrat und Firmenpatriarch des Vorchdorfer Ziegelfertighausherstellers "Etzi-Group", ist offenkundig jemand, der die Ärmel aufkrempelt und einfach mal macht. Weil die Feuerwehr aus dem Rückhaltebecken in Zukunft auch ihr Löschwasser tankt, betonierte er auf der Baustelle für die neue Firmenzentrale in Ried/Traunkreis gleich vorweg eine Wanne in die Landschaft. Genehmigung dafür besaß er keine.