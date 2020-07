In den Nachtstunden verwandelte sich manche Ausfallstraße in Steyr in eine Wettkampfstätte: Lenker stiegen vor den Ampeln für private Autorennen aufs Gas. Davon war bei einer Großaktion der Polizei am vergangenen Wochenende nichts zu sehen. Von Freitag, 19.30 Uhr, bis Samstag, 2 Uhr morgens, fuhren vier Streifen des Stadtpolizeikommandos Steyr und drei Streifen sowie zwei Radarfahrzeuge der Landesverkehrsabteilung OÖ zu einer gemeinsamen Verkehrskontrolle in der Ennserstraße vor.