"Wir haben festgestellt, dass viele unserer Mitarbeiter, speziell in der Montage, am Freitag lieber freihaben würden", sagt Monika Hartl, gemeinsam mit ihrem Bruder Martin Geschäftsführerin bei Hartl Metall, "aber alle wollen das gar nicht." Wer etwa kleine Kinder habe, wolle häufig lieber täglich früher am Nachmittag daheim bei der Familie sein und daher an fünf Tagen arbeiten.