"Hof-Lieferanten" sind in die Pleite geschlittert

Erst vor rund zwei Jahren hatte der Steyrer Lebensmittelhändler „Die Hof-Lieferanten“ rechtzeitig vor der Landesausstellung am Grünmarkt einen dritten Standort in Steyr eröffnet – zusätzlich zu jenen an der Werndl-Straße und jenem an der Ennser Straße sowie dem Stammgeschäft in Waidhofen. Nach mäßigem Erfolg wurde die Filiale mittlerweile aber wieder geschlossen.