Peinlicher Fehler: Verordnung hing einen Tag zu kurz an Amtstafel

Der finanzielle Schaden, den die Stadt Steyr durch diesen Patzer erleiden wird, hält sich mit wenigen Euro vermutlich in Grenzen. Allerdings leidet der Ruf der kleinsten Statutarstadt Oberösterreichs, der beim Land aufgrund so mancher Eigenheiten ohnehin nicht der beste ist, aufgrund dieses Formalfehlers neuerlich. Doch was war passiert?