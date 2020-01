Seit 30 Jahren werden in den Weihnachtsferien in der Amstettner Sporthalle die Banden und Hallenfußballtore aufgebaut, damit sich auf dem Parkett messen kann, wer im Regionalfußball Rang und Namen hat. Dem Kräfteverhältnis nach schritt der Bundesligist SKU Amstetten freilich auch dieses Jahr als Favorit auf den Turniersieg aus der Kabine. Aber erstens kommt es anders, als man zweitens denkt: Bereits im Viertelfinale war für die Gastgeber Endstation. Schuld an dem überraschenden Knockout war