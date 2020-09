Paragleiter blieb in acht Metern Höhe in Baum hängen

Der Mann aus dem Bezirk Wels-Land war gegen 10 Uhr vom Weststartplatz des Fluggebietes Höss zu einem Höhenflug gestartet. Schon in der Startphase wurde er vom Seitenwind in Richtung einer Baumgruppe getragen. Der 43-Jährige brach jedoch seinen Startvorgang nicht ab, sondern hob nach etwa 20 Metern Laufstrecke vom Boden ab. Er stieß gegen eine Lärche und blieb in acht Metern Höhe hängen.

Ein Alpinpolizist, der in seiner Freizeit zufällig vorbeikam, leistete Erste Hilfe und alarmierte den Bergrettungsdienst. Dieser befreite den 43-Jährigen aus seiner misslichen Lage. Der Pilot blieb bei dem Unfall unverletzt.