"Ötscherland-Express": Gemeinde will lieber Radweg statt Museumsbahn

Waidhofner "Club 598" hält seine legendäre Dampflok "Yv.2" für den Museumszug "Ötscherland-Express" in Schuss.

Vergangenen Sonntag filmte auch ein Fernsehteam, als der ehrenamtliche Fahrdienstleiter am Bahnhof von Lunz am See den letzten Museumszug des "Ötscherland-Express" für heuer mit seiner Flagge abwinkte. Für den ebenso ehrenamtlichen Geschäftsführer der "NÖLB-NÖ Lokalbahnen Betriebsgesellschaft m.b.H.", Karl Becker, werden die Waggons, das alte Dampfross und die Elektrolokomotive nur für die Winterpause auf der für Museumsfahrten erhalten gebliebenen Bergstrecke und letzten Rest der Ybbstalbahn