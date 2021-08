Das Ziel ist klar definiert: Wenn am Samstag, 18. September, in Nußbach die Halbfinal-Paarungen beim "Final 3" im Feld-Faustball anstehen, will Union Nußbach als Ausrichter nur in der Zuschauerrolle dabei sein. Die Titelverteidigerinnen aus dem Kremstal wollen erst am Sonntag ins Geschehen eingreifen, wenn es um den Staatsmeistertitel geht.