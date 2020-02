Die Latte liegt hoch. Vor allem jene, die sich die Spielerinnen von Union Schwingenschuh Nußbach selbst gelegt haben. Die Kremstalerinnen feierten am Samstag beim Hallenfaustball-Bundesliga „Final3“ in Kufstein durch ein ungefährdetes 4:1 (11:5, 11:6, 14:12, 8:11, 11:5) über das Sensationsteam aus Seekirchen zwar ihren vierten Staatsmeistertitel, den dritten in Serie, zufrieden waren danach aber weder sie noch ihre Trainer.