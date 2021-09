WAIDHOFEN. Nationalrat Andreas Hanger, türkiser Raufbold im gewesenen Ibiza-Untersuchungsausschuss, soll es jetzt auch für seine Parteifreunde in Waidhofen richten. Gegen die Stimmen der Piratenpartei "FUFU" und der FP beschloss die Waidhofner Volkspartei (WVP), gemeinsam mit den Gemeinden Opponitz, Hollenstein, Ybbsitz, St. Georgen/Reith, Göstling/Ybbs und Lunz am See eine "Glasfasser Ybbstal GmbH" (GYG) zu gründen.