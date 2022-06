Als sie vor der Kamera Weihnachtskekse buk, siebte Kauffrau Maria Weinberger natürlich Mehl einer heimischen Mühle in den Teig. Nachdem sie im Werbefernsehen des ORF im vergangenen Advent als Testimonial für ADEG auf dem Bildschirm war, steht die Nahversorgerin wieder im Blickfeld. Bereits zum zweiten Mal hat die Landesinitiative "Genussland Oberösterreich" ihr Geschäft in Garsten als "Handelspartner in Gold" ausgezeichnet.